Пустующее два года место главы ГИБДД Екатеринбурга займет начальник ведомства из Первоуральска

Начальника ГИБДД Первоуральска Романа Ярыша назначат новым главой Госавтоинспекции Екатеринбурга. Это место пустовало с февраля 2022 года.

О кадровых перестановках официально не говорится. Информацию об этом сообщает ЕАН со ссылкой на собственный источник. Согласно этим данным, 50-летний полковник Ярыш будет официально представлен 22 февраля - накануне праздника.

Напомним, что последним главой екатеринбургского УГИБДД был Вадим Будайлин. Два года назад он покинул должность в связи с заболеванием коронавирусом и осложнениями после него.