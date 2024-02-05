Бывший руководитель УФССП по Пермскому краю обжаловал приговор

Бывший руководитель УФССП по Пермскому краю Игорь Кожевников подал кассационную жалобу на свой приговор, сообщает Properm.ru.

Кожевников вновь пытается заявить о своей невиновности и требует отменить приговор.

Жалоба была принята на рассмотрение Пермским районным судом 1 февраля, возражения на жалобу суд ожидает до 3 марта, после чего дело будет передано в Седьмой кассационный суд в Челябинске.

Напомним, ранее бывший главный судебный пристав Прикамья Игорь Кожевников был признан виновным в многочисленных коррупционных преступлениях. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 15 млн руб. Также он на семь лет лишен права занимать должности на госслужбе.

Кожевников с 2017 по 2018 годы вместе другим должностным лицом получил в качестве взяток свыше 15 млн руб. различными суммами. Деньги выдавались за быстрое и беспрепятственное возбуждение исполнительных производств в отношении должников различных организаций по исполнительным листам, выданным судами, а также за незаконное возбуждение исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками.

Также экс-глава управления, согласно материалам дела, организовал преступную схему, где с помощью подложных документов соучастники беспрепятственно взыскали и перечислили почти 3 млн руб. с лицевого счета регионального УФССП на банковские счета подконтрольных физических лиц - номинальных взыскателей по таким исполнительным производствам.

Всего общая сумма незаконно выведенных должностными лицами денег составила свыше 222 млн руб.