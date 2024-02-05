Акции Яндекса падают на новостях о продаже компании

Акции Яндекса на Московской бирже утром в понедельник подешевели более чем на 9% на новостях о продаже компании. Котировки упали до 2870 руб. за бумагу.

Компания объявила, что нидерландская головная компания Yandex N.V. продаст российский бизнес консорциуму бизнесменов за 475 млрд руб.

Предполагается, что сделка пройдет в два этапа. На первом контрольный пакет акций в 68% будет продан за 230 млрд руб. и до 67,8 млн экономических акций Yandex N.V. Денежная часть будет выплачена в юанях.

На втором этапе консорциум оплатит оставшуюся долю также деньгами и акциями Yandex N.V. После этого Yandex N.V. планирует уйти с Мосбиржи.