Екатеринбургскому подростку, обвиняемому в убийстве подруги, продлили арест

Подростку из Екатеринбурга, обвиняемому в жестокой расправе над 17-летней подругой, продлили меру пресечения. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.

15-летнего школьника оставят в СИЗО до 6 мая включительно.

Напомним, трагедия произошла 7 августа прошлого года. парень вместе с подругой пришел в гости к однокласснику, пока родителей последнего не было дома. По версии следствия, во время распития водки обвиняемый обвинил подругу в измене, а после утащил в ванну., где начал избивать. Хозяин квартиры позвонил родителям, рассказав, что друг сошел с ума, однако позднее, когда родители перезвонили, якобы сообщил, что ситуация была улажена.

Сотрудники полиции задержали подростков и подъезда, когда те шли за черными мешками. Выяснилось, что обвиняемый все же убил подругу. Раздетая девушка с ножом в шее была обнаружена с ванной. Позднее в анализах крови обвиняемого нашли следы не только алкоголя, но и наркотиков.

Напомним, что 6 августа другой 16-летний подросток расправился с 17-летней подругой и ее мамой. Сейчас он также находится в СИЗО до 13 февраля включительно.