В Тамбове отправили в СИЗО 17-летнюю студентку, создавшую преступную банду

В Тамбове следователи занимаются расследованием уголовного дела о нападениях 17-летней девушки на подростков в торговых центрах.

Информация о нападениях молодежной банды сперва появилась в соцсетях и телеграм-каналах. Вскоре была арестована17-летняя студентка. По словам очевидцев, девушка вела себя агрессивно по отношению к сверстникам, избивала их и угрожала ножом.

При этом местные жители утверждают, что поймали далеко не всех - вместе с ней орудовали и другие подростки, сообщает РИА Новости. Горожане также рассказали, что на девушку и ее друзей уже год поступали жалобы в органы ПДН, однако полиция ограничивалась профилактическими беседами.

Ранее сообщалось, что в Белгороде члены банды нападают на прохожих, снимают свои действия на камеру и выкладывают записи в телеграм-канал. Следственный комитет возбудил уголовное дело о возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство. Была установлена личность одного из подозреваемых — это 17-летний уроженец Азербайджана. Группа состояла из шести человек, из которых четверо — несовершеннолетние. Все они задержаны.

Ранее в Калуге задержали группу из десяти подростков, которые нападали на мигрантов. В декабре в Санкт-Петербурге полиция задержала двух 16-летних подростков по подозрению в нападениях на дворников-мигрантов.