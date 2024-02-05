Участники СВО смогут получить дальневосточную и арктическую ипотеку без условий

Президент России Владимир Путин распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников СВО и членов семей погибших без условий, предусмотренных госпрограммой.

Об этом говорится в утвержденном Путиным перечне поручений, данных после поездки в Архангельскую область. Выполнить указанное поручение нужно к 1 марта 2024 г., ответственным за это назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

В сентябре 2023 г. стало известно, что работающих граждан России до 36 лет могут включить в программу "Дальневосточная ипотека", которая предлагает жилье под 2%. Возможность ее расширения готов рассмотреть Дом.РФ, следует из письма госкомпании в Госдуму РФ. В настоящее время такие кредиты выдаются молодым семьям или одиноким родителям до 36 лет. Главная цель инициативы — привлечение и удержание молодого населения в Дальневосточном федеральном округе, поэтому предложение соответствует концепции программы.

Чуть ранее, в июле 2023-го, Путин согласился с предложением о запуске в арктических регионах программы льготного ипотечного кредитования. Речь идет о молодых семьях. Как ожидается, ипотечная ставка для них составит 2% - по аналогии с механизмом, уже работающим на Дальнем Востоке. По словам президента, такая ипотека может серьезно поддержать граждан, проживающих в Арктической зоне.