Украинские раскольники "деканонизировали" Александра Невского

"Синод" украинской раскольнической единой поместной церкви постановил "изъять из церковного календаря" день памяти святого благоверного князя Александра Невского.

В январе лидер раскольников Сергей Думенко-Епифаний заявил, что жители Украины должны отказаться от своего святого, в честь которого их крестили, если тот имеет отношение к России. При этом он признал, что даже в его организации некоторые требуют не трогать святых. Однако со временем они будут удалены. Помимо Александра Невского, Думенко упомянул также святую блаженную Ксению Петербуржскую.

О значении Александра Невского в истории Русской цивилизации Накануне.RU писало сразу после переворота на Украине в 2014 году. В XIII веке он сделал выбор в пользу союза с Золотой Ордой, в то время как Даниил Галицкий, тоже потомок Владимира Мономаха, пошел на союз с римским папой. В результате западнорусские земли вскоре утратили государственность и были окатоличены, а северо-восточные княжества - объединились вокруг Москвы, создав православную империю.

Александр Невский был канонизирован Церковью в лике благоверных на Московском Соборе 1547 года. По мнению церковного историка Антона Карташева, митрополит Макарий созвал эти Соборы (1547 и 1549 гг.) с целью канонизации русских святых, исходя из понимания "особого положения русской церкви во Вселенной" и "свершившегося факта политического объединения Руси". Тогда же, в 1547 году, Иван Грозный был венчан митрополитом Макарием на царство.

Решением патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в 2016 году Александр Невский определен небесным покровителем Сухопутных войск РФ.