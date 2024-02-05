Число заграничных поездок россиян за год выросло на 17%

В 2023 году число заграничных поездок россиян выросло на 17% и составило 27 млн, передает РБК со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ.

Чаще всего сограждане выезжали в страны ближнего зарубежья и туристические государства: Турцию, ОАЭ, Таиланд.

Лидеры остались неизменными – Абхазия и Турция. Поток россиян в Турцию вырос за год на 16,3% - до 5,62 млн поездок. В пять раз вырос турпоток в Таиланд и в Китай.

На 32% сократилось число поездок в Финляндию, но эта страна все еще попадает в топ – 594,1 тыс. поездок.