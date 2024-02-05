СМИ: ЕС к 24 февраля введет санкции против 200 физлиц и компаний из РФ

Под новые санкции Евросоюза попадут 200 физических лиц и компаний из России, пишет DPA.

Ранее сообщалось, что Евросоюз занялся разработкой 13-го пакета антироссийских санкций. В него могут войти торговые ограничения. Ввести пакет планируют 24 февраля, то есть во вторую годовщину начала специальной военной операции.

По информации издания, в минувшие выходные члены Еврокомиссии представили конкретные предложения по 13-му пакету ограничений.

Уточняется, что под санкции попадут предприятия, "которые способствуют военному и технологическому укреплению России или развитию ее оборонного сектора", передает РБК.

Также, помимо очередного санкцинного пакета ЕС, может быть принято решение о передаче доходов от замороженных российских активов на восстановление Украины.