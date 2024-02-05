05 Февраля 2024
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Политика В России Украина
Фото: Накануне.RU

В пользу России. На Украине подсчитали захват и потери территории в 2023 году

Россия в 2023 году освободила 574 квадратных километра, а украинские войска захватили 317 квадратных километров. Такие данные приводит украинский военный телеграм-канал Deep State, который провел скрупулезный подсчет локальных военных операций в прошлом году.

Крупнейшим изменением стало освобождение Соледара и Артемовска, в результате чего Россия освободила 283 квадратных километров территории. На втором месте по значимости стало срезание украинскими войсками Времьевского выступа в Запорожской области во время летнего наступления. Они захватили 150 квадратных километров. На третьем - вытеснение украинских войск за реку Жеребец.

При этом отмечается, что украинские наступательные операции на данный момент завершены, в то время как российские продолжаются: под Авдеевкой, на Марьинском и Купянском направлениях и в районе реки Жеребец.

На днях глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ начнут новое наступление весной 2024 года. И признал, что они ушли в оборону осенью 2023 года, и за это время ВС РФ добились некоторых успехов. Но он надеется на новое наступление ВСУ.

Интересно, что советник Зеленского Михаил Подоляк признал, что в ходе летнего наступления были допущены "тактические ошибки", поэтому от него остался "негативный осадок".

Накануне Зеленский, характеризуя ситуацию на фронте в интервью итальянскому телеканалу Rai1, назвал ее "патовой".

Теги: украина, территория


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