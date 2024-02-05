В Карелии готовятся на дне Онежского озера искать жертв крушения Ми-8

Глава Карелии Артур Парфенчиков привел детали крушения над Онежским озером Ми-8.

4 февраля из аэропорта "Пески" вылетел вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России. Он совершал тренировочный полет по маршруту "аэропорт Пески" – "аэропорт Вытегра". На борту находились три члена экипажа. В назначенное время вертолет в пункт назначения не прибыл. На поиски незамедлительно направлена группировка карельских спасателей.

"К этой минуте удалось найти место крушения вертолета. В акватории Онежского озера в 10 км от села Деревянное Прионежского района обнаружена майна с открытой водой и части вертолета с символикой МЧС. Члены экипажа, сотрудники МЧС Вытегры – Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида не обнаружены. Глубина в месте падения составляет около 50 м. Сейчас специалисты готовятся к погружению", - написал Парфенчиков в своем telegram-канале.