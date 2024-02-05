На тюменской "трассе смерти" произошло сразу два трагических ДТП

В Тюменской области на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск, которую в соцсетях и СМИ также называют "трассой смерти" произошло сразу два трагических ДТП, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Тюменской области.

Под Тобольском на 257 километре дороги столкнулись три автомобиля: "Лада Ларгус", "Тойота" и "Лексус" Предварительно, "Лада Ларгус" под управлением 36-летнего жителя Тобольска выехала на полосу встречного движения. В результате ДТП водитель "Лады" погиб, в аварии ранены 38-летний водитель и 34-летний пассажир автомобиля "Лексус".

На 214 километре столкнулись "Лада Гранта" и "Лада Ларгус". По предварительным данным, ДТП спровоцировал 42-летний водитель "Лады Гранта", житель Самарской области, его автомобиль выехал на встречную полосу.

В результате сильного удара водитель "Лады Гранта" погиб. Водитель второго автомобиля на пострадал.

Обстоятельства смертельных ДТП выясняются.

Напомним, трасса Тюмень - Ханты-Мансийск стала самой аварийной в 2023 году среди федеральных трасс.