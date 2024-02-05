Кассовые сборы "Мастера и Маргариты" приблизились к миллиарду рублей

Кассовые сборы драмы "Мастер и Маргарита" за два прокатных уикенда приблизились к 1 миллиарду рублей. Аналитики отраслевого портала "Кинобизнес сегодня" полагают, что фильм преодолеет рубеж в 1 млрд руб. уже днем в понедельник, 5 февраля.

Они отмечают, что картина показывает необычную стабильность: кассовые сборы во второй прокатный уикенд относительно первого сократились всего на 6-7%. Для сравнения, снятый на МКС фильм "Вызов" весной прошлого года потерял после премьерного уикенда 29% сборов, что считается вполне успешным результатом.

Новогодние хиты "Бременские музыканты" и "Холоп 2" собрали в минувший уикенд примерно по 30 млн руб. каждый, общая касса этих фильмов после более чем месяца проката составляет 3,7 и 2,8 млрд руб. соответственно. Только 24 млн руб. по итогам уикенда собирает мультфильм "Три богатыря и Пуп земли", общие сборы картины за 40 дней в прокате составили более 1 млрд руб.