В Новосибирской области минздрав в лидерах по числу объектов строительства, ремонта и объёмам приобретаемого оборудования

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в Правительстве региона. С докладом о промежуточных итогах реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России, на территории Новосибирской области выступил министр здравоохранения Константин Хальзов.

Андрей Травников подчеркнул, что всей сферой здравоохранения области за последние 6 лет проделана очень большая работа.

«Отдельно поздравляю с завершением почти 30-летнего долгостроя – нового корпуса 34-й больницы. Прошу подготовиться к разговору не только о том, как будет работать региональный сосудистый центр на базе больницы, но и как изменится работа травматологической службы на левом берегу в связи с открытием этого отделения. Если объективно сравнивать, сегодня в сфере медицины по количеству объектов строительства, ремонта, по объёму приобретаемого оборудования вы – номер один, вне конкуренции. Спасибо, что этот груз достойно вытягиваете. Есть примеры, когда у нас не только срываются сроки, но и когда объекты завершаются с опережением. Если вспомнить 2018 год – у нас в некоторых районных больницах флюорографов не было, не работали. Ни одного мобильного ФАПа не было, а стационарные ФАПы во многих сёлах по состоянию зданий были закрыты. У нас не было сети сосудистых центров, онкологических центров, центров гемодиализа. За эти годы проведена огромная работа. Но: пока всего лишь 50% жителей Новосибирской области удовлетворены качеством медицинского обслуживания. Конечно, на фоне той работы, которая проведена по укреплению материальной базы, по созданию новой сети учреждений, организаций, центров, 50% – явно не та цифра, которая нас устраивает. Надо разобраться, что мешает более высокому уровню оценки со стороны населения работы нашей медицины и, соответственно, какие планы в этом направлении на 2024 и 2025 годы», – поручил Губернатор министерству.

Плановая комплексная работа системы здравоохранения Новосибирской области позволила получить серьёзное снижение смертности жителей. В период до 2030 года планируется обеспечить дальнейшее значительное снижение уровня смертности населения в трудоспособном возрасте, старше трудоспособного возраста, а также снижение младенческой смертности, что позволит выйти с естественной убыли на прирост.

Благодаря федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2023 году было введено в эксплуатацию 16 объектов капитального строительства врачебных амбулаторий, ФАПов, поликлиник. Идёт строительство детской поликлиники в Барабинске, поликлиник в городе Обь, в Чулыме и Колывани, ввод объектов запланирован на 2024 год. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» приобретено более 29 тысяч единиц современного медоборудования.

В рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в 2023 году приобретено 140 автомобилей санитарного транспорта; с 2019 года приобретено 40 передвижных мобильных комплексов, в том числе по поручению Губернатора.

В рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» поэтапно формировалась сеть региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений – на территории области сегодня полноценно функционирует 9 РСЦ. В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2024 году полностью завершится формирование сети Центров амбулаторной онкологической помощи.

Завершена модернизация детских поликлинических отделений – все 67 отделений реализовали решения внутренних пространств, что позволило обеспечить комфортное пребывание детей и их семей в медицинских организациях. 2023 год стал знаковым для всей службы материнства и детства, так как впервые с 1960 года достигнут основополагающий индикатор по снижению младенческой смертности (2023-й – 4,0 промилле), это результаты работы всей системы здравоохранения, сообщает пресс-служба Правительства региона.