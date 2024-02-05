В ГИБДД предупреждают водителей Екатеринбурга о рисках ДТП из-за снегопада

Жителей Екатеринбурга предупреждают о риске попасть в ДТП из-за обильного снегопада. Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на обязательное соблюдение мер безопасности на проезжей части.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние и быть аккуратнее при маневрах на дороге. При выпадении осадков рекомендуется снизить скорость до минимума, чтобы иметь возможность предотвратить ДТП.

Пешеходам также следует быть внимательными и помнить, что тормозной путь ТС в условии гололеда значительно увеличивается. Автоинспекторы рекомендуют снимать капюшоны, ограничивающие обзор, а также использовать световозвращающие элементы на верхней одежде, чтобы стать заметнее на дороге.

Напомним, что в ближайшую неделю Средний Урал накроют "температурные качели". На смену сильному потеплению в +2 придет сильное похолодание до 20 градусов мороза.