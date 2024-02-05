05 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Россети Урал

"Россети Урал" приняли в управление электросетевой комплекс Режа и окрестных поселков

"Россети Урал" взяли в аренду на 10 лет электросетевой комплекс города Реж и поселков Костоусово и Озерный, где проживает около 37,5 тысяч человек, сосредоточены объекты малого и среднего бизнеса.

Как сообщили в пресс-службе компании, в управление "Россетей" перешли подстанция 35/10 кВ "Машиностроителей", подстанция 35/10 кВ "ТГЗ", подстанция 110 кВ "Медведь", около сотни трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также 340 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4/6/10/35 кВ. Общая трансформаторная мощность составляет 120 МВА.

Ранее электросетевой комплекс эксплуатировался ТСО ООО "Режевские электрические сети". Другие сети этой компании также перешли в управление "Россетей" - они находятся в Тавде, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. В Нижнем Тагиле от этих сетей запитаны объекты коммунальной инфраструктуры и несколько производственных предприятий. В Екатеринбурге речь идет об участке сетей 0,4/6 кВ кВ "Бажовский" (квартал улиц Кузнечная - Шарташская - Бажова - Шевченко).

Отметим, что эксплуатация на условиях договора аренды предполагает оперативно-техническое обслуживание сетей, ликвидацию технологических нарушений, производство ремонтных работ для обеспечения надежного функционирования сетевой инфраструктуры и технологическое присоединение новых потребителей.

"Россети Урал"" реализует программу по консолидации объектов электросетевого комплекса на территориях присутствия, в том числе в Свердловской области, для формирования единого центра ответственности на базе компании. Это позволяет поэтапно решить важные для населения, социально значимых объектов, промышленных предприятий и организаций региона задачи. В первую очередь, это квалифицированное обслуживание электросетевого комплекса по стандартам ПАО "Россети", ликвидация технологических нарушений силами и средствами квалифицированной компании, расположенной во всех крупных населенных пунктах; промышленная безопасность и охрана труда в соответствии со стандартами ПАО "Россети".

Продолжается работа по эксплуатации принятых бесхозяйных электрических сетей, присоединенных к сетям ПАО "Россети Урал".

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