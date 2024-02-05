Экс-посол Украины призвал Запад уговорить Путина остановить СВО

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, известный своими скандальными высказываниями и русофобией, призвал западных лидеров провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы остановить СВО. Он сказал это в интервью немецкому телеканалу NTV.

Мельник считает, что канцлер Германии Олаф Шольц мог бы встретиться с Путиным. И их разговор мог бы "сотворить чудо". Он назвал это "дипломатической дубинкой". Потому что на Западе пишут о готовности Путина к переговорам. А так как он умный человек, то его можно убедить прекратить СВО, выдав любой результат за победу, считает бывший посол.

Кроме того, Мельник хотел бы, чтобы к этому подключились Китай, и, возможно, Бразилия.

Интересное признание экс-посол сделал насчет военных перспектив. Он сказал, что "никто на Украине не хочет вести эту ***** до последнего солдата. Для нас это вопрос сохранения нашей государственности".

При этом официальный Киев отвергает возможность любых переговоров и компромиссов с Россией, выражая уверенность в военной победе.

Заявление Мельника может быть косвенным признанием бесперспективности военной победы. Интересно, что накануне Зеленский, характеризуя ситуацию на фронте в интервью итальянскому телеканалу Rai1, назвал ее "патовой".