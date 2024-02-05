Пожар произошел на железнодорожном вокзале в Брянске, эвакуированы 50 человек

Возгорание кровли произошло в здании железнодорожного вокзала "Брянск- Орловский". Об этом сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

Информация о задымлении в Брянске по адресу улица Речная, 2а поступила в 07.39. Пожар локализовали спустя 10 минут на площади 1 кв. м. В 07:55 огонь полностью потушили.

В результате пожара пострадавших нет. Из зала ожидания эвакуировано 50 человек. Причина пожара выясняется, добавили в МЧС.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении над регионом пятого за ночь украинского БПЛА. Дроны самолетного типа были сбиты силами ПВО над Выгоничским районом. Пострадавших и разрушений нет, уточнил Богомаз в своем Telegram-канале.

Как сообщалось, Брянская областная Дума внесла в Госдуму внесен законопроект, предлагающий разрешить регионам, в которых введено военное положение, определять, чтó относится к обстоятельствам непреодолимой силы. Они должны иметь особые полномочия и статус. "Полагаем, что Брянская, Курская, Белгородская области и иные субъекты РФ, которые наиболее всего подвержены внешним угрозам, должны иметь особый статус, некие привилегии по отношению к субъектам Российской Федерации, отдаленным от происходящих событий", - пишут брянские законодатели.