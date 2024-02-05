05 Февраля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Яндекс объявил о смене владельца

Яндекс объявил о реструктуризации бизнеса.

Нидерландская головная компания Yandex N.V. продаст бизнес консорциуму частных инвесторов за 475 млрд руб. До 31 июля этого года головная компания сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса.

Сообщается, что команда менеджеров Яндекса получит специальные акционерные права и продолжит управлять компанией, которая выйдет на Московскую биржу.

В консорциуме новых хозяев Яндекса пять юрлиц. Это "ФМП" – ООО, принадлежащее топ-менеджерам российского бизнеса Яндекса (50 человек); "Аргонавт" — закрытый паевой инвестиционный фонд, организованный по законодательству России и полностью принадлежащий ПАО "Лукойл"; АО "Инфинити Менеджмент", 100% принадлежит Александру Чачаве, венчурному инвестору, основателю венчурного фонда LETA Capital и владельцу My.Games;  АО "АйТи.Элаборейшн", 100% собственность которого принадлежит бизнесмену Павлу Прассу; ООО "Меридиан-Сервис", полностью принадлежащее бизнесмену Александру Рязанову.

В релизе Яндекса говорится, что ни один из членов консорциума не находится под западными санкциями.

Новой головной компанией Яндекса станет Международная компания акционерное общество (МКАО) "ЯНДЕКС" — частная и независимая компания, акции которой будут торговаться на Московской бирже. Генеральным директором Яндекса останется Артем Савиновский. Яндекс сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии. Яндекс предоставит Yandex N.V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года.

"Команда менеджеров Яндекса сохранит управление компанией и право принятия ключевых решений. Для этого создан "Фонд менеджеров", который получит специальные права и право вето при принятии решений по особым вопросам на Совете директоров и общем собрании акционеров. В числе таких вопросов — существенная реорганизация группы, утверждение бюджета, одобрение крупных сделок и изменения в уставе", - говорится в сообщении компании.

Теги: яндекс, продажа, владельцы


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