05 Февраля 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Вышел из-за сугроба". В Первоуральске пикап сбил 10-летнего мальчика

Сотрудники СКР и прокуратуры организовали проверки по факту ДТП в Первоуральске, в результате которого пострадал 10-летний мальчик.

Напомним, 4 февраля около 11.00 на ул. Береговая, 88 "Тойота Тундра" наехала на школьника, переходившего дорогу. Машина полностью проехалась по ребенку, после чего скрылась из поля зрения камеры наружного видеонаблюдения. Однако, как выяснилось позднее, водитель 1991 г.р. заметил лежащего на дороге школьника и поспешил ему помочь. С травмами живота и головы (ЧМЗ) его доставили в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.

Проведение доследственной проверки, организованной органами полиции, находится на контроле прокуратуры, пояснили в пресс-службе ведомства. В областном СКР также организовали процессуальную проверку.

Согласно данным ГИБДД, водитель дождался сотрудников ДПС и рассказал им, что не заметил пешехода из-за высокого сугроба на обочине, момент удара он также не почувствовал. В момент ДТП он был трезв, а за восемь лет вождения к административной ответственности привлекался всего один раз. Ребенок также не проявил бдительности на дороге. В момент перехода на нем был капюшон, который закрывал ему обзор. Перед выходом на проезжую часть он также не убедился в отсутствии машин.

"В отношении автомобилиста вынесено определение по ст.12.24 ч.2 КоАП РФ за причинение вреда здоровью ребенку, постановление по ст.12.5 ч.1 КоАП РФ за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, по ст. 12.18 КоАП РФ, за непредоставление преимущества пешеходу, по ст.12.37 ч.1 КоАП РФ за то, что водитель не вписан в страховой полис. По данному факту автоинспекторы осуществят выход в образовательную организацию, по месту обучения ребенка, в целях проведения дополнительных мероприятий, направленных на повышение знаний детей в части дорожной безопасности", - рассказали в областном ГИБДД.

Более того, на месте были выявлены неудовлетворительные дорожные условия сопутствующее ДТП, в виде недостатков зимнего содержания. В связи с этим ответственность понесла и обслуживающая город организация. В отношении нее возбуждено административное производство по ч.1. ст.12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, по осуществлению временного ограничения или прекращения движения транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения).

Теги: Первоуральск, прокуратура, СКР, ДТП, ребенок


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