От +2 до -20: Средний Урал накроют "температурные качели"

В ближайшую неделю Средний Урал накроют "температурные качели". На смену сильному потеплению придет сильное похолодание.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, 5-7 февраля на юге Свердловской области и в Екатеринбурге температура днем составит до +2 градусов, а ночью ожидается -2-7 градусов. Кратковременно потеплеет и в северных районах области.

Уже 7-8 февраля при подходе циклона к Уралу и переваливании его через хребет снегопад усилится, а количество осадков возрастет. 9 февраля осадки ослабеют и почти прекратятся. По прогнозу синоптиков, температура воздуха с этого дня понизится и будет доходить до -20 градусов.

Напомним, что январь 2024 года в Екатеринбурге стал одним из самых холодных за всю историю наблюдений.