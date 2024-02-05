Нуланд приезжала на Украину из-за возможного преследования Залужным Зеленского

Названа возможная причина прилета в Киев заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.

"Почему Нуланд сбежала в Киев? Почти наверняка Белый дом велел ей немедленно отправиться туда на случай, если в Киеве что-то пойдет не так. Очевидно, существовало реальное опасение, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может развернуть армию и использовать ее для преследования Владимира Зеленского", - пишет издание Asia Times.

Нуланд прибыла в Киев 31 января для встреч с премьером Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Ранее Зеленский на одном из совещаний предложил Залужному добровольно уйти с поста командующего, предположив, что новая фигура на этой должности придаст импульс развитию ситуации на фронте и поможет выйти из сложившегося тупика. Залужный же считает, что и его преемник на этом посту столкнется с теми же самыми проблемами и ему тоже потребуется проведение новой мобилизации, поставки больших объемов оружия и техники.

Противоречия между Зеленским и Залужным начались с провала контрнаступления ВСУ в прошлом году, усилились с разногласиями по поводу проведения мобилизации. Также конфликту способствовало вмешательство Зеленского в работу военкоматов и в целом растущая политическая популярность главкома.