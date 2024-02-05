Зеленский впервые открыто заявил о намерении уволить Залужного

Владимир Зеленский впервые публично признал свои намерения уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, о чем СМИ пишут еще с конца 2022 года. Об этом он заявил в эфире итальянского телеканала Rai1.

Зеленский сказал, что думает над увольнением и других руководящих фигур, а не только Залужного.

"Я говорю о перезапуске, замене. У меня на уме нечто серьезное, речь идет не об одном человеке, а о направлении руководства страны", - сказал Зеленский.

На прошлой неделе CNN писало, что Зеленский отправит Залужного в отставку в самое ближайшее время.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что кадровые изменения - это право Киева и Вашигтон не собирается вмешиваться в это решение. При этом он косвенно признал, что Киев советовался с США по этому вопросу. По данным The Washington Post, офис Зеленского проинформировал администрацию США о желании уволить Залужного. Там не поддержали это решение, но и не запретили.

Ранее СМИ писали о том, что США поддерживают Залужного, в связи с чем Зеленский, при всем желании, не может его уволить.



