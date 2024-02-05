За год в России стало на сотню меньше маршрутов электротранспорта

В 2023 году в России стало на 99 маршрутов наземного транспорта меньше, в основном речь идет о сокращении электричек (51 маршрут). Таковы данные исследования компании Simetra.

Также сокращается инфраструктура общественного электрического транспорта в городах. В исследуемых 102 населенных пунктах насчитывается 2,9 тыс. трамваев и 4,1 тыс. троллейбусов, за год из парков выбыло более 400 единиц такой техники. Контактная сеть троллейбусов сократилась до 79,9%, трамвайные линии – до 87,6%. Правда, исследователи отмечают, что во многих городах ограничения связаны с реконструкциями, передает РБК.