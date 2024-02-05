Директор артели получил четыре года колонии по делу о прорыве дамбы под Красноярском

Суд в Красноярском крае назначил фигурантам дела о прорыве дамбы в 2019 году от трех лет и трех месяцев до четырех лет колонии-поселения, сообщила региональная прокуратура.

Генеральному директору ООО "Сисим" Максиму Ковалькову назначено четыре года лишения свободы в колонии-поселении и два года запрета заниматься добычей полезных ископаемых.

Начальник участка Андрей Еганов приговорен к трем годам и пяти месяцам колонии-поселения и двум годам запрета заниматься добычей полезных ископаемых.

Горному мастеру Евгению Александрову суд назначил три года три месяца лишения свободы в колонии-поселении и 1,5 года запрета заниматься добычей полезных ископаемых.

Все они обвинялись по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, ЧП произошло 19 октября 2019 года. На реке Сейба разрушились дамбы технического водоема, находившиеся рядом с золотым прииском. Все они были возведены незаконно. В рабочем поселке прииска затопило общежития, погибли 20 человек, несколько десятков были госпитализированы.

По версии следствия, руководство компании "Сисим" решило незаконно нарастить дамбу, чтобы накопить за ней воду и скрыть от проверок загрязнение реки сбросами промышленных отходов на месторождении россыпного золота. По распоряжению Ковалькова сброс воды в руслоотводный канал реки Егановым и Александровым был временно приостановлен. Это привело к прорыву каскада из шести самовольно возведенных технологических дамб, удерживающих большой объем воды.

В 2020 году Красноярская природоохранная прокуратура увеличила размер исковых требований к ООО "Сисим" – золотодобытчику, на прииске которого произошел прорыв дамбы. В результате были загрязнены реки Сисим и Сейба.