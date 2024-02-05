Муршко: новые зарубежные препараты продолжают появляться в России

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что новые зарубежные препараты продолжают появляться в РФ.

При этом если какие-то фармацевтические компании не захотят поставлять свою продукцию в Россию, то стоит подумать о разработке регуляторного механизма, по которому можно будет делать аналогичные препараты внутри страны, несмотря на патент, сообщил РИА Новости Мурашко.

После снижения цен в 2022 г. импортные фармацевтические субстанции подорожали, появились реальные опасения, что и лекарства в аптеках станут дороже. Цена на лекарства определяется не только стоимостью действующего вещества, еще и вспомогательными средствами, а также в сумму заложена логистика, производство и реклама. К сожалению, все вышеперечисленное также растет в цене.