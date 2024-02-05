В отношении бывшего пермского депутата, сбежавшего за границу, возбудили административное дело

В отношении бывшего депутата пермской гордумы Сергея Медведева возбуждено административное дело за оскорбление власти. Об этом в своем telegram-канале сообщил юрист Артем Файзулин, передает корреспондент Накануне.RU.

Высказывания депутата квалифицированы по части 3 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство". Дело поступило в Ленинский районный суд Перми и будет там рассмотрено судьей Натальей Полтавченко в 10.00, 9 февраля.

Депутату грозит штраф в размере от 30 до 100 тыс. руб. Юрист отмечает, что в случае повторного нарушения, а поскольку бывший парламентарий находится за границей, то, оно, скорее всего, не заставит себя долго ждать, штраф будет выше - и может достигать 200 - 300 тыс. руб. Привлечений может быть сколько угодно.

Депутат опубликовал 31 декабря пост, в котором заявил, что не празднует Новый год из-за конфликта с Украиной. Вскоре после этого бывший парламентарий уехал из России. 11 января Медведева исключили из партии, 13 января - из фракции КПРФ в гордуме. 22 января 2024 года гордума Перми лишила Сергея Медведева полномочий депутата.