На железную дорогу в Сочи сошел сель

На перегоне Дагомыс-Лоо в Сочи приостановлено движение поездов из-за ночного схода селевых масс. В выходные на город обрушился шторм, коммунальные службы устраняют его последствия.

Сейчас пассажиров между станциями Лоо и Дагомыс перевозят на автобусах. За ночь 22 автобуса перевезли 1800 человек, к восстановительным работам привлекли более сотни человек и спецтехнику, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"Утром поступило сообщение, что в результате подвижки грунта и повреждения дорожного полотна затруднен проезд к частным домам в селе Волковка. На месте глава сельского округа и Служба спасения Сочи. Мы на связи с жителями, в случае необходимости готовы предоставить им места в пунктах временного размещения. В Лазаревском переселили в ПВР пять человек из частного дома на улице Днепровской из-за подъема уровня воды в реке", - сообщил глава города.