Спикер Палаты представителей: Законопроект по помощи Украине и Израилю обречен на провал

Представленные Сенатом Конгресса США пакетные договоренности по оказанию помощи Украине и Израилю обречены на провал, они оказались хуже, чем думали республиканцы. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

По его словам, документ "даже не приблизится к тому, чтобы положить конец катастрофе на границе" США и Мексики, пишет ТАСС.

Ранее Сенат США представил компромиссный законопроект по охране границы страны, помощи Киеву и Израилю на $118,28 млрд.

Предполагается, что $60,06 млрд будет потрачено на поддержку Украины, $14,1 млрд — Израиля. При этом охрану границы в документе предлагают профинансировать лишь на $20,2 млрд.

Остальные средства будут потрачены на операции США, связанные с конфликтом в Красном море, на меры по «сдерживанию Китая» в Индо-Тихоокеанском регионе и гуманитарную помощь жителям сектора Газы, Западного берега реки Иордан и Украины.

Президент Джо Байден, комментируя законопроект, заявил, что сенат "сделал свою работу" для охраны границ. Теперь, по его мнению, дело остается за республиканцами в палате представителей.

Напомним, генеральные прокуроры 26 республиканских штатов потребовали встречи с президентом США, чтобы провести "открытый и конструктивный диалог" по кризису на границе. Они направили письмо Джо Байдену в защиту права Техаса самостоятельно защищать свой участок границы от нелегальных мигрантов.