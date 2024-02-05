В Прикамье начнет работу военный учебный центр на базе ПНИПУ

Военный учебный центр будет открыт при Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ), передает корреспондент Накануне.RU.

Распоряжение о создании при российских вузах 17 военных учебных центров подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

По данным министерства образования Прикамья, военный учебный центр начнет работу с 1 сентября 2024 года. Он будет готовить сержантов и солдат запаса для Воздушно-космических сил по специальности "командир отделения автоматизированных систем управления и связи командных пунктов". Прием студентов начнется в апреле-июне, учеба - в сентябре.

В октябре-декабре 2024 года начнется набор студентов на должность оператора беспилотника и оператора специализированных радиолокационных систем (комплексов) обнаружения, наведения и целеуказания. Обучение начнется с 1 февраля 2025 года.