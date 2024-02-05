Названа причина, по которой пассажиры больше суток не могут вылететь в Якутию из Екатеринбурга

В Уральской транспортной прокуратуре рассказали, почему пассажиры авиакомпании "Якутия" вынуждены более суток ожидать свои рейсы в аэропорту "Кольцово". Причиной задержек в пресс-службе ведомства называют "неблагоприятные метеоусловия в Якутске".

Напомним, что сейчас в екатеринбургском аэропорту находятся пассажиры сразу двух рейсов: R3-467 по маршруту Якутск - Екатеринбург - Санкт-Петербург, который должен вылететь в 14.00 5 февраля и R3-468 по маршруту Санкт-Петербург - Екатеринбург - Якутск, время вылета которого перенесено на 22.00 сегодняшнего дня.

Пассажиры указанных авиарейсов размещены в гостинице. Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.