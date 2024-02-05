Из горевшего дома в Реже спасли семь человек

Минувшей ночью на Среднем Урале тушили крупный пожар. Спасено несколько человек.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в первом часу ночи поступил сигнал о возгорании на улице Щербакова в Реже. На площади в 252 квадратных метра сгорела кровля, повреждены перекрытие, стены и домашнее имущество в частном жилом доме на двух хозяев. Также от огня пострадали еще один дом и два частных гаража.

Пожарно-спасательными подразделениями через окно были спасены семь человек, в том числе три ребенка. В тушении задействовали семь единиц техники и 21 человек личного состава.

Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились около семи часов утра. Причина пожара устанавливается.