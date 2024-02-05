В Онежское озеро упал вертолет Ми-8

По факту крушения вертолета Ми-8 в районе Онежского озера возбуждено уголовное дело по ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

"4 февраля в ходе тренировочного полета над Онежским озером в Республике Карелия перестал выходить на связь вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России. Позднее обломки вертолета обнаружены в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров", - говорится в сообщении Западного межрегионального СУТ СКР.

По данным МЧС, на борту находился "опытный экипаж с тысячами часов налета", трех человек сейчас ищут водолазы центра спасательных операций особого риска "Лидер". Работы под водой будут проводить с применением телеуправляемого подводного аппарата "Фалькон" (глубина погружения до 300 метров).