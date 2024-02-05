В двух городах России отменили концерты Кристины Орбакайте

Концерты Кристины Орбакайте, которые должны были состояться в Иркутске и Красноярске, отменены.

"В Красноярске выступление певицы должно было состояться 7 марта в "Гранд Холле Сибирь", а в Иркутск был запланирован концерт на 12 марта во Дворце спорта "Труд"", - сообщила ТАСС организатор концертов певицы по Сибири Оганнес Тухманян.

Ранее после обращения общественников был отменен концерт исполнительницы в Улан-Удэ. Общественники назвали Орбакайте "иноагентом", которому "не место в публичном пространстве". В доказательство своей позиции общественники привели аргументы о том, что артистка живет на две страны, Россию и США, и до сих "не определилась со своей позицией по поводу СВО".