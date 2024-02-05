Бакальчук: несогласные с выплатами после пожара на складе Wildberries в Шушарах смогут обратиться за пересчетом

Продавцы, несогласные с выплатами за товары, поврежденные и утраченные во время пожара на складе Wildberries в Шушарах, смогут обратиться за пересчетом.

Как заявила руководитель компании Татьяна Бакальчук, Wildberries всегда выполняет все обязательства, "никогда еще не было такого случая, чтобы кого-то подводили, у нас нет такой цели, для нас это дело чести".

"Переживать точно не надо, мы всем все выплатим, а если вдруг окажется, что кто-то не согласен с расчетами, у него всегда есть возможность обратиться к нам, и мы там пересчитаем или по крайней мере посмотрим, чем он недоволен", - отметила Бакальчук.

Она напомнила, что маркетплейс выплачивает средства без точных сведений, частями, чтобы продавцы "могли продолжать закупать товары и продавать", сообщает РИА "Новости".

Ранее Бакальчук заявила, что компания рассматривает разные версии пожара на складе в Шушарах под Петербургом.