В РФ могут отменить налог на доход с длинных депозитов

В Совете Федерации поддержали отмену налога на вклады от трех лет.

Как заявил зампред Совфеда Николай Журавлев, инициатива будет стимулировать долгосрочные вложения россиян. Отмечается, что из-за высокой ключевой ставки сейчас мало длинных вкладов — банки предлагают высокие проценты по коротким депозитам. В кредитных учреждениях поддержали отмену налога на долгосрочные вклады. Как считают в ВТБ, мера будет стимулировать интерес к таким инструментам и поможет привлечь длинные деньги в экономику.

В Минфине выступали с похожей инициативой в сентябре 2023 года. В ведомстве предлагают для целей налогообложения уменьшать полученные проценты по долгосрочным вкладам не только на сумму необлагаемого лимита за год, в котором проценты были получены, но также и за те годы, за которые такие проценты были начислены. В министерстве такие поправки пока рассматриваются в рамках работы над законопроектом, сообщают "Известия".

Напомним, рост ставки Центробанка России с 15% до 16% не повлияет на налог на доход с вкладов, который граждане должны будут заплатить по итогам 2023 года. Это связано с тем, что необлагаемый лимит высчитывается как 1 млн руб., умноженный на максимальное значение ключевой ставки на первое число каждого месяца в отчетном году.