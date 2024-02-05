В России разработают магазин приложений для iPhone

В России создадут альтернативный магазин приложений для смартфонов Apple — NashStore.

По словам разработчиков, несмотря на то, что альтернативные маркетплейсы будут работать только в Европейском союзе с марта, данные ограничения можно будет обойти.

По словам экспертов, что задумка является перспективной, однако судить о ее реализации в РФ можно будет только после того, как такие магазины приложений заработают в Евросоюзе, сообщают "Известия".

Тем временем, российские банки стали адаптировать свои приложения для отечественной операционной системы "Аврора". Соответствующую программу уже разработали в ВТБ.