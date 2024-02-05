Из продажи просят изъять опасные корма для животных

Генпрокуратуру и Россельхознадзор России просят изъять из продажи корма для животных, в которых нашли мышьяк, сою и другие небезопасные для питомцев добавки.

С соответствующей просьбой обратился глава "Общественной потребительской инициативы" (ОПН) Олег Павлов. По его словам, в числе выявленных нарушений не только незаявленные в составе растительные компоненты, но наличие опасных добавок. Это создает серьезные риски для питомцев миллионов потребителей.

Павлов отмечает, что производители данных кормов создают недобросовестную конкуренцию на российском рынке, влияя на ценовой сегмент. При этом продукция не соответствует характеристикам качества.

В ОПН настаивают на скорейшем введении маркировки такой продукции. Кабмин уже принял решение о проведении такого эксперимента.

Ранее претензии к кормам были предъявлены Россельхознадзором. С 31 января был введен временный запрет на ввоз в РФ кормов для животных с сербского предприятия Farmina Pet Foods (страна бренда Италия) из-за повторного выявления в них мышьяка.

С 6 февраля принято решение приостановить ввоз продукции с итальянского предприятия компании Hill's (США) из-за отсутствия лабораторного контроля за компонентным составом кормов, заявленным на маркировке, а также недостаточную температурную обработку сырья в процессе производства. В корме для кошек Hill’s Science Plan были обнаружены ДНК незаявленных в составе растительных компонентов: сои, гороха и рапса, сообщают "Известия".