Штрафы за нарушения в рекламе кредитов могут поднять вдвое

Штрафы за некорректное отображение данных о полной стоимости кредита (ПСК) в рекламе продуктов банков могут увеличить вдвое.

В настоящее время они составляют от 20 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 300 тыс. до 800 тыс. руб. для юрлиц. Ответственность должна, в том числе распространяться на требование указывать диапазон ПСК в любой рекламе, если в ней упоминается процентная ставка по займу.

5 февраля правительство на комиссии по законопроектной деятельности рассмотрит соответствующий проект закона. Его уже согласовали Минфин, Минэк и ФАС. В случае принятия документа штрафы за некорректное указание ПСК в рекламе кредитов могут вырасти - от 40 тыс. до 100 тыс. руб. для должностных лиц и от 600 тыс. до 1,6 млн руб. для самих банков.

Юрист юридической компании "Генезис" Надежда Полищук напомнила, что с 23 октября 2023 года действует закон, согласно которому кредитные организации обязаны указывать ПСК в рекламе займов. Из-за этого банки больше не могут привлекать клиентов только привлекательными условиями, не отображая реальной стоимости ссуды, сообщают "Известия".

Как выяснилось, семь из 13 системно значимых банков России не отображают ПСК рядом со ставкой.