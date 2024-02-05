Авиакомпаниям в России могут запретить рассаживать семьи в самолетах

Депутаты из "Единой России" готовят поправки в Воздушное законодательство РФ.

Авиакомпаниям могут запретить рассаживать родителей и детей в самолетах. Как заявила первый зампред комитета Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, разработка законопроектов только началась, законодатели уточняют формулировки документа. Парламентарии пока не определили, до какого возраста должен быть актуальным данный запрет. В настоящее время рассматривается несколько вариантов — например, для детей до 12 или 14 лет, а в случаях инвалидности — до 18 лет. Для родителей такая норма должна быть бесплатной даже в случае с лоукостерами, которые зарабатывают на рассадке пассажиров в самолете, указала Буцкая.

Прежде всего речь идет о безопасности перелетов, во время которых дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд. Как отмечают авторы инициативы, ребенок может испытывать сложности во время кормления без взрослых, либо шуметь.

Сегодня авиаперевозчики по-разному решают вопрос: некоторых из них "привязывают" билет ребенка к тому родителю, который первым сделал бронь, другие — к тому, кто в последнюю очередь оформил ее, сообщают "Известия".