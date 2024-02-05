Прокуратура: снявшие видео с порошком и иконой студентки признали свою вину

Первокурсницы краснодарского института подтвердили следствию подлинность видео с неизвестным порошком и иконой Николая Чудотворца.

По данным региональной прокуратуры, девушки раскаиваются в содеянном. Это произошло в ходе беседы в присутствии их родителей. Студенток доставили в СК Западного округа, для принятия решения. Также было взято вещество для проведения химического анализа. Девушки учатся на первом курсе Краснодарского кооперативного института, сообщает РИА "Новости".

Ранее в интернете появились кадры, на которых видно, что на иконе Николая Чудотворца рассыпан белый порошок, а на фоне смеются девушки. УМВД по Краснодару в рамках проверки начало устанавливать личности девушек.