"Движение первых": планируется привлечь в свои ряды до 500 тысяч студентов вузов

В России количество активистов движения детей и молодежи "Движение первых" за счет повышения максимального возраста его участников с 18 до 25 лет может вырасти до 500 тыс. студентов вузов.

Об этом заявил председатель движения Григорий Гуров. При этом он не сказал, за какой период планируется достичь таких результатов. В 2023 году движение открыло более 500 отделений в высших учебных заведениях и их филиалах. За счет этого к нему присоединилось более 6 тыс. новых участников.

Представительства организации теперь есть в РАНХиГС, НИУ ВШЭ, Крымском федеральном университете, Астраханском государственном университете и ряде других вузов. Движение развивает институт наставничества, указал Гуров.

Студенты и аспиранты могут принимать участие в программах и проектах, предполагающих разное тематическое наполнение в зависимости от возраста активистов, сообщают "Ведомости".

Ранее в Госдуме представили проект стратегии молодежной политики.