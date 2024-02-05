СМИ: импорт планшетов в Россию сократился на четверть

Ввоз планшетов в Россию в прошлом году упал на 27% по сравнению с 2022 годом, а доля параллельного импорта упала с 27,5% в 2022 году до 15%.

По данным аналитического центра дистрибутора GS Group, всего за 2023 год в страну было ввезено 1,32 млн планшетов различных брендов.

Помимо сокращения объемов поставок, в прошлом году в категории планшетов сменились лидеры. Импорт устройств Samsung и Lenovo, занимавших первое и второе места в 2021–2022 гг., упал на 85–91%. Ввоз планшетов Honor вырос на 2844% (до 159 тыс. шт.) практически с нуля и обогнал Apple.

При этом продажи планшетов на маркетплейсах и в магазинах выросли впервые с 2020 года, сообщают "Ведомости".

Напомним, в России до конца 2024 года продлевается действие упрощенного порядка ввоза в страну электронных устройств и оборудования. Постановление об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.