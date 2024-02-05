Экс-депутат Госдумы Власов планирует баллотироваться в Мосгордуму

Бывший депутат Госдумы России Василий Власов, который лишился мандата за прогулы, может поучаствовать в выборах в Мосгордуму от "Справедливой России".

Информацию подтвердил член бюро регионального политсовета партии Илья Свиридов. По его словам, всего заявки для участия в партийном проекте "Справедливый кандидат" подали 400 человек, конкурс будет около 10 человек на место. Проведение праймериз запланировано на апрель – май, сообщают "Ведомости".

"Осторожно Media" Власов рассказал, почему он планирует баллотироваться от "Справедливой России", а не от своей бывшей партии – ЛДПР. "Ценности определенные близки, здесь очень много коллег, с которыми мы вместе делали проекты – и благотворительные, и, в принципе, патриотического толка", – сказал экс-депутат.

Ранее стало известно, что Власов подаст апелляцию в Верховный суд.