МИД Турции анонсировал темы переговоров Эрдогана и Путина

Глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу A Haber озвучил темы, которые будут обсуждаться во время визита в страну президента России Владимира Путина.

Среди тем обсуждений - газовый вопрос, строительство проекта АЭС "Аккую", сирийский вопрос и ситуация в Газе.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин планирует посетить Турцию в феврале. О подготовке визита сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники писала, что Анкара ожидает визита президента России 12 февраля.

В декабре сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган планирует в ближайшее время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и предложить ему возобновить договоренности по зерну.