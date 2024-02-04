СМИ: Зеленский намерен обвинить Залужного в крушении Ил-76

Президент Украины Владимир Зеленский планирует обвинить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в крушении российского самолета Ил-76, сообщает Politika.

"Зеленский и окружающий его персонал хотят избежать ответственности, "прикрыв" это запрошенной отставкой генерала главнокомандующего силами Валерия Залужного, возложив на него вину за трагическое недоразумение и потребовав международного расследования крушения", - говорится в сообщении колумниста издания.

Автор также заявляет, что Зеленский и Буданов хотят не переговоров, а продолжения боевых действий любой ценой, поскольку переговоры и мир существенно усложняют их позицию: помощь Запада в прежнем формате прекращается, назначаются выборы. В этом, по мнению автора, они видят личную опасность.

Ранее Зеленский на одном из совещаний предложил Залужному добровольно уйти с поста командующего, предположив, что новая фигура на этой должности придаст импульс развитию ситуации на фронте и поможет выйти из сложившегося тупика.

Залужный же считает, что и его преемник на этом посту столкнется с теми же самыми проблемами и ему тоже потребуется проведение новой мобилизации, поставки больших объемов оружия и техники.

Напомним, ВСУ подготовили атаку на российский самолет Ил-76 с украинскими пленными заранее, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. ЗРК Patriot работал из засады. Установка была перемещен в позиционный район заранее и находилась в пассивном режиме, ожидая команды на открытие огня, рассказал источник.

Добавим, что президент Владимир Путин допустил, что Киев по неосторожности сбил Ил-76, но это все равно является преступлением. Глава государства заявил, что Россия настаивает на международном расследовании катастрофы, однако "желающих из международных организаций нет". По его словам, на Западе в СМИ стараются замять историю с крушением.