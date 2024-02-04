В Свердловской области два человека погибли в ДТП с автобусом

В Свердловской области произошло смертельное ДТП на 16 километре автодороги "Екатеринбург - Реж - Алапаевск", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

Автомобиль "Сузуки" столкнулся с междугородним автобусом "Ютонг", двигавшемся по маршруту №816 "Екатеринбург - Реж". В автобусе находились 24 пассажира. Они не пострадали. В легковом автомобиле погибли двое пассажиров. Водитель был госпитализирован.

Пассажиров автобуса отправили до места назначения попутным автобусом. Обстоятельства ДТП выясняются.