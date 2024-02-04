05 Февраля 2024
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Фото: Накануне.RU

ФСБ подтвердила, что против экс-депутата Пономарева* возбуждено дело о госизмене

В отношении экс-депутата Госдумы V и VI созывов от фракции "Справедливая Россия" Ильи Пономарева* (признан в РФ иностранным агентом) возбуждены уголовные дела, в том числе о государственной измене. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

В ведомстве сообщили, что задокументировано совершение экс-депутатом преступлений выражающихся в государственной измене в форме перехода на сторону противника и публичных призывах к террористической деятельности, направленной против безопасности России.

Сообщается, что Пономарев является участником украинского военизированного объединения "Легион Свобода России"** (признан Верховным судом РФ террористической организацией). Члены этой организацией вербуют через интернет сторонников для совершений преступлений экстремистской и террористической направленности.

В ведомстве также отмечают, что Пономарев с 2014 года активно поддерживает украинский режим и публично выступал против воссоединения Крыма с Россией. Он был единственным депутатом Госдумы, не поддержавшим это решение. После предъявленного ему Генпрокуратурой в 2014 г. гражданского иска по факту незаконного получения средств инновационного центра "Сколково" в размере 9 млн руб. эмигрировал в США. В апреле 2015 г. Пономарева лишили депутатской неприкосновенности. СКР возбудил уголовное дело по факту хищения 22 млн руб. центра "Сколково".

Экс-депутата объявили в федеральный розыск. Сбежав из России он продолжил заниматься антироссийской деятельностью, прежде всего на Украине. Он публично демонстрирует военную форму, знаки отличия и эмблемы террористической организации, в которой состоит и заявляет, что является участником боевых действий на стороне Украины. В апреле Илья Пономарев находился на территории завода "Азовсталь", где вел активную пропаганду среди командного состава полка "Азов"** о необходимости отстаивать подразделениями вооруженных сил Украины Мариуполя. С ноября по декабрь 2022 года Пономарев находился на линии боевого соприкосновения в ДНР, где вел информационную работу с представителями "Легиона Свобода России" об активации боевых действий против Вооруженных Сил РФ.

"На основании собранных материалов Следственным управлением ФСБ России в отношении Ильи Пономарева возбуждены и соединены в одном производстве уголовные дела по ст. 275 (государственная измена в форме перехода на сторону противника), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к осуществлению террористической деятельности), п. "в" ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации) УК России. В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия в отношении Ильи Пономарева и его пособников на территории Российской Федерации. Действия всех причастных лиц будут квалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, пособники киевского режима будут привлечены к самой строгой ответственности", - говорится в сообщении.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.

** Запрещенные в России террористические организации

Теги: Илья Пономарев, депутат, государственная измена, уголовное дело, террористическая организация


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