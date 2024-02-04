В Екатеринбурге студентов УрФУ сгоняют на встречу с Екатериной Мизулиной

Студентов УрФУ сгоняют на встречу с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, сообщает telegram-канал "Свет. Екатеринбург".

Встреча состоится 6 февраля. Канал опубликовал скриншоты переписки чата студенческих активистов. В нем предлагают набрать студентов для посещения мероприятия. При этом просят не упоминать слово "квота", а просто приглашать студентов.

Причем звать нужно только "максимально лояльных". Примечательно, что зовут всех, кроме студентов журфака.

На ситуацию обратил внимание кандидат в президенты РФ Владислав Даванков. Он сообщил, что готовит запрос ректору Виктору Кокшарову с целью прояснить ситуацию.