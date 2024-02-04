Вице-премьер РФ заявил о подготовке новых предложений по ипотеке

Власти в течение трех месяцев будут наблюдать за ситуацией на ипотечном рынке страны, после чего планируется подготовить для правительства новые предложения, сообщил в воскресенье на выставке-форуме "Россия" вице-премьер Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, поддержка в части ипотеки должна быть более адресной и социальной. Поэтому, отметил он, для льготной ипотеки справедливо, что льгота выдается единожды, а для семейной таких ограничений нет. Кроме того, было принято согласованное с Центробанком решение о повышении первоначального взноса, чтобы развитие рынка было более сбалансированным.

"Мы сейчас посмотрим, что произойдет с ипотекой за ближайшие два-три месяца. Пока видим достаточно серьёзное снижение. Но при этом хочу отметить, что за январь уровень выдачи ипотеки все равно выше января 2023 года. Поэтому смотрим, мониторим три месяца, и по итогам ещё раз с Центробанком и Минфином внесем предложения на правительство, а потом доложим президенту", - цитируют вице-премьера РИА Новости.